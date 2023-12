DFBB-Comeback von Kroos? „Ich tue mich schwer damit“

Der Nationaltrainer darf seine eigenen Vorstellungen nicht vernachlässigen

Bundestrainer Julian Nagelsmann müsse vielmehr „seine Überzeugung ausleben und seinen eigenen Weg gehen, auch wenn mal zwei Ergebnisse nicht kommen“, er dürfe aber auf keinen Fall „an Tag drei in Frage stellen, was er an Tag eins begonnen hat.“

Zudem schätze Broich Nagelsmann so ein, dass er lieber eine Dreierkette in der Defensive spielen lässt als eine Viererkette. Wenn dem so sei, müsse er aus „völliger Überzeugung das System machen, an das er glaubt, das er versteht, wie kein Zweites.“