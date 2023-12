EM 2024 | Bayer-Star warnt vor Gastgeber: "Deutschland ist eine gefährliche Mannschaft"

In der Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft 2024 trifft die Schweiz in Gruppe A unter anderem auf Deutschland . Granit Xhaka freut sich auf das Duell mit dem DFB-Team.

„Deutschland ist eine gefährliche Mannschaft“

Deutschland trifft im abschließenden Gruppenspiel am 23. Juni in Frankfurt auf die Eidgenossen. Das letzte Aufeinandertreffen in einem großen Turnier gab es bei der WM 1966, als die DFB-Elf in der Vorrunde 5:0 siegte.