Kroos vermeidet Rückkehr-Aussage

Eine Andeutung hier, ein versteckter Hinweis dort - aber keine klare Aussage: Toni Kroos hat eine Erklärung zu seiner möglichen Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" vermieden. Mit Bruder Felix sprach der 33-Jährige in der neuesten Folge zwar auch über "das Comeback, über das im Moment alle reden" - damit war allerdings ein Auftritt von Felix Anfang Januar gemeint.