Nächster Knall beim DFB! Auch Joti Chatzialexiou geht

Das teilte der Verband am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. „Nach offenen Gesprächen mit der Geschäftsführung hat sich die DFB-Führung entschieden, dem 47-Jährigen den Wunsch zu erfüllen, neue berufliche Wege zu gehen“, hieß es darin.

Chatzialexiou verlässt DFB

„Die Entscheidung nach genau 20 Jahren zu gehen, ist schon seit längerem in mir gereift, weil ich mir den Wunsch erfüllen möchte, mein Wissen und meine Leidenschaft für eine innovative Nachwuchs- und Eliteförderung gemeinsam mit meinem globalen Netzwerk nach inzwischen einem halben Berufsleben beim DFB auch noch an einer anderen Stelle im sich dynamisch entwickelnden internationalen Fußball einzubringen, um mich beruflich und persönlich neuen Herausforderungen zu stellen und andere Themenfelder zu bespielen“, fügte er an.