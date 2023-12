Neuendorf wirbt um Vertrauen für DFB-Team und Nagelsmann

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat um Kredit für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geworben. "Ein bisschen Vertrauen sollten wir ihnen geben. Es ist wichtig, in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Von der Verbandsseite haben sie das auch", sagte Neuendorf nach der EM-Gruppenauslosung in Hamburg.