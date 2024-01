Bundestrainer Julian Nagelsmann trauert um Beckenbauer: "Für mich der beste Fußballer der deutschen Geschichte"

So zitierte der Fußballverband Nagelsmann: „Für mich war Franz Beckenbauer der beste Fußballer der deutschen Geschichte. Seine Interpretation der Rolle des Liberos hat das Spiel verändert, diese Rolle und seine Freundschaft mit dem Ball haben ihn zum freien Mann werden lassen.“

Auch weil Beckenbauer in Folge des Sommermärchens 2006, an dem er maßgeblich beteiligt zeichnete, diverse gesundheitliche Probleme ereilten, wurde es jüngst still um ihn – Öffentlichkeitsauftritte eine Seltenheit.