DFB-Team: Götze hakt Heim-EM ab - "Für mich kein Thema"

Beim 1:0-Erfolg der Frankfurter Eintracht gegen den FSV Mainz 05 ist Mario Götze ein lange ersehnter Befreiungsschlag gelungen. Der 31-Jährige erzielte nach einer bislang äußerst durchwachsenen Saison seinen ersten Treffer in dieser Bundesliga-Spielzeit.

Der offensive Mittelfeldspieler weiß aber auch, dass die Bäume für ihn dennoch nicht mehr in den Himmel ragen. Dies betrifft vor allem seine Rolle in der Nationalmannschaft. Nach einer enttäuschenden WM mit zwei Joker-Einsätzen kam Götze nur noch eine Halbzeit gegen Peru zum Einsatz und wurde anschließend nicht mehr nominiert.

Götze hakt Heim-EM ab: “Kein Thema aktuell“

Eine Teilnahme bei der Heim-EM hat der Routinier demnach im Großen und Ganzen abgeschrieben. „Ich glaube nicht, nein. Das ist für mich kein Thema aktuell“, äußerte er sich im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz zur Frage, ob er an ein DFB-Comeback denke.

Die Begründung dafür lieferte Götze gleich mit: „Mein Fokus ist hier, in Frankfurt, auf der Bundesliga. Ich bin ja auch schon in einem gewissen Alter. Ich müsste und möchte in der Nationalelf auch eine gewisse Rolle spielen; ich glaube nicht, dass das sinnvoll wäre und funktionieren würde. Man soll niemals nie sagen. Aber ich habe mich mit dem Thema nicht mehr befasst, ehrlicherweise.“