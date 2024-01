Völler hält Kroos-Rückkehr für nicht zwingend erforderlich

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalmannschaft für nicht zwingend erforderlich für den Erfolg bei der Heim-EM. „Auf der Position, auf der Toni seit Jahren auf höchstem Niveau spielt, haben wir natürlich die geringste Not“, sagte Völler im Interview mit der Sport Bild .

Kroos hatte seine DFB-Karriere nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 gegen England (0:2) und 106 Länderspielen beendet. Bundestrainer Julian Nagelsmann aber heizte die Rückkehr-Spekulationen im ZDF-Sportstudio an, als er ein Comeback einen "interessanten Gedanken" nannte.

Völler: Um diese Spieler muss das DFB-Team gebaut werden

Völler hat zudem klare Vorstellungen, wie die Startelf beim EM-Auftakt am 14. Juni in München gegen Schottland aussehen könnte. Um Spieler wie Jamal Musiala und Florian Wirtz beneide "uns ganz Europa", so der 63-Jährige: "Dazu Leroy Sane mit seiner Geschwindigkeit und seiner begnadeten Schusstechnik. Um sie herum musst du eine gute Mannschaft aufbauen, die auch hinten sicher steht."