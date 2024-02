Worker gesucht? VfB-Star bewirbt sich um DFB-Ticket bei Nagelsmann

Kapitän Waldemar Anton vom Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich für die von Bundestrainer Julian Nagelsmann dringend gesuchte Position des Fußball-Arbeiters beworben. „Ich habe es in meiner Karriere nie leicht gehabt, musste gegen Widerstände ankämpfen, hatte verschiedene Verletzungen. Aber davon habe ich mich nicht aufhalten lassen“, sagte der 27-Jährige der Sport Bild .

Anton weiter: "Zudem ist für mich immer das Wohl der Mannschaft am wichtigsten: Ich beobachte Dinge und finde, dass es eine klare Kommunikation und Ansprache braucht, wenn etwas nicht gut läuft. Also ja, ich würde mich definitiv als Worker, also Arbeiter, bezeichnen. Wobei das für mich auch bedeutet: Verantwortung zu übernehmen."