Kroos-Comeback: Mama Birgit war dagegen

Toni Kroos hat sich bei der Entscheidung zu seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schwer getan und ausdrücklich gegen den Rat seiner Mutter Birgit gehandelt. „Die hat natürlich gesagt, ich soll das nicht machen, da muss ich mich jetzt natürlich entschuldigen“, sagte der 34-Jährige am Donnerstag in einer Sondersendung seines Podcasts „Einfach mal Luppen“.