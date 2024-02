Nationalmannschaft: Klopp Bundestrainer? Das sagt DFB-Boss

Andreas Rettig überlegte. Lange. Dann versuchte er abzulenken. Und dann antwortete der DFB-Geschäftsführer doch noch. Wenn Jürgen Klopp sein Interesse am Job des Bundestrainers äußern würde, was würde der DFB dann tun, lautete die Frage an Rettig im ZDF-Sportstudio - und der Funktionär, der gern von sich behauptet, nicht für den „diplomatischen Dienst“ zu taugen, erklärte mit äußerster Vorsicht: „Dann müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen.“