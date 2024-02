"Opa wird jetzt durchgängig das Deutschland-Trikot tragen" - Kroos erklärt sein DFB-Comeback

Toni Kroos kehrt in die Nationalmannschaft zurück - und will mit dem Team bei der Heim-EM im Sommer erfolgreich sein.

... die Beweggründe für seine Rückkehr: „Auch mich hat das gestört, wie die Stimmung stetig schlechter wurde um die Nationalmannschaft. Jetzt ist für mich auch nochmal so ein Punkt null, zu sagen: Okay, 106 Länderspiele gemacht, große Erfolge gehabt, aber auch Turniere, bei denen es nicht so gelaufen ist. Das ist wie so eine zweite Nationalmannschaftskarriere, die jetzt losgeht. Dieser Aufgabe stelle ich mich gerne. Ich stelle mich gerne nochmal in diesen Wind.“

... seinen Einfluss: „Natürlich will ich helfen, ich bin aber nicht der Heilsbringer, davon kann sich mal jeder direkt verabschieden. Ich sehe mich als ein Rädchen, das hoffentlich in ein anderes greift. Wir brauchen nicht denken, dass wir durch diesen Kniff jetzt zum Favoriten würden.“

Kroos-Mama war gegen ein Comeback

... die Entwicklung der Nationalmannschaft: „Wir alle hatten gehofft, dass es in den letzten Monaten und Jahren besser läuft für die Mannschaft. Es kam nur dadurch Fahrt in die Geschichte, dass dem eben nicht ganz so war. Ich war mit Julian (Nagelsmann, d. Red.) immer in Abständen in Kontakt, ich habe gesagt, dass ich den Gedanken mitnehme und schaue, was passiert. Ich habe damit gespielt - mit dem Ergebnis, für dieses Turnier zur Verfügung zu stehen.“