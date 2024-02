Pascal Groß über Kroos-Comeback & Zukunft - "Denkbar, nach Deutschland zurückzukehren“

Vor wenigen Monaten war Groß noch ein Nobody, er spielte bei Brighton and Hove Albion zwar in der Premier League , lief aber meist weit unter dem Radar. Inzwischen jedoch sagt Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Wir werden mehr Spieler im Kader haben wie ihn, die sich auch mal für andere reinwerfen, und denen es weniger darum geht, mit einem tollen Pass zu glänzen.“

Groß schwärmt: „Hat Ball jederzeit unter Kontrolle“

„Er hat den Ball jederzeit unter Kontrolle, seine Annahme ist fehlerfrei, und das über zehn Jahre auf höchstem Niveau bei Real Madrid. Seine Pässe haben stets einen Sinn“, schwärmt Groß, der seit 2017 in Brighton unter Vertrag steht. An der Küste des Ärmelkanals reifte er auch zum Nationalspieler.

Brighton-Profi ist Position egal

Sollte Groß nominiert werden, will er sich voll in den Dienst der Mannschaft stellen - wo genau Nagelsmann ihn einsetzt, ist ihm egal.

„Es ist okay für mich, meistens ist es dem Spielverlauf und dem Ergebnis geschuldet. Ich glaube, dass ich sein System sehr gut verstehe und vielseitig bin. Ich sehe die Umstellungen als Vertrauensbeweis des Trainers an, dass ich in mehreren Bereichen verlässlich sein kann“, so der Mannheimer. Groß fügte an. „Ich werde auf der Position spielen, wo ich gebraucht werde.“