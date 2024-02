Überraschendes TV-Comeback bei Bundesliga-Gipfeltreffen

Um Martina Voss-Tecklenburg ist es nach ihrem DFB-Aus ziemlich ruhig geworden. Die ehemalige Bundestrainerin hat Ende des vergangenen Jahres ihre Panikattacken öffentlich gemacht und sich größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Samstagabend wird sie jedoch im Rahmen des Gipfeltreffens zwischen Leverkusen und Bayern auf dem TV-Bildschirm zurückkehren.

Jan Henkel, Peter Stöger und eben benannte Voss-Tecklenburg werden ab 18.15 Uhr die Partie taktisch sezieren. „Sie werden den Zuschauern das Spiel durch die Augen eines Trainers bzw. einer Trainerin nahebringen. Worauf achten sie? Was würden sie ihrer Mannschaft in der jeweiligen Situation mitgeben? Martina Voss-Tecklenburg nimmt dabei die Perspektive der Leverkusener Seite ein, Peter Stöger die der Bayern“, berichtete der Sender. Auf diese Weise sollen Fans die Überlegungen der Trainer nachvollziehen können.

Voss-Tecklenburg meldet sich via Instagram: „Freue mich, dabei zu sein“

Für Voss-Tecklenburg ist es der erste größere Auftritt, seitdem sie sich in Folge des WM-Aus 2023 beim ZDF zu ihrer schwierigen persönlichen Situation bekannte. „Ich habe gemerkt: Der Kopf ist leer, ich bin nur am Weinen, ich bin nicht in der Lage, konstruktiv zu denken“, erklärte sie damals.