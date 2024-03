BVB-Profi Schlotterbeck enthüllt Details aus Gespräch mit Nagelsmann

„Er (Nagelsmann; Anm. d. Red. ) weiß, was er von mir bekommt. Er hat mir aber auch gesagt, was ihm bei mir fehlt. Ich probiere, immer Vollgas zu geben. Er hat gesagt, dass er mehr Konstanz fordert - ich versuche alles, um sie abzurufen“, erklärte Schlotterbeck bei den Ruhrnachrichten .

Seine Position in der Nationalmannschaft sei „nicht so leicht. Ich wurde von Julian Nagelsmann noch nicht nominiert. Auch damit kann ich umgehen. Ich konnte es vielleicht sogar nachvollziehen, weil der Trainer etwas von mir wollte, was ich in dem Moment nicht gebracht habe“, sagte Schlotterbeck weiter.