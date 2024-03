Deswegen spielt die deutsche Nationalmannschaft in Frankreich mit Trauerflor

Im Zuge des Länderspiels zwischen Deutschland und Frankreich (2:0) gab es bereits vor dem Anpfiff bewegende Szenen. Im Groupama Stadium in Lyon gedachten die Gastgeber den beiden verstorbenen DFB-Legenden Franz Beckenbauer und Andreas Brehme.

Beckenbauer war am 8. Januar dieses Jahres im Alter von 78 Jahren verstorben, ehe mit Brehme am 20. Februar die nächste DFB-Legende von uns ging.

DFB mit Blitzstart nach der Schweige-Minute

In der Folge der Schweigeminute startete die DFB-Elf, die zum Gedenken an ihre Legenden mit einem Trauerflor auflief, dann historisch in die Partie. Bereits nach acht Sekunden traf Florian Wirtz nach Zuspiel von Toni Kroos zum 1:0 und sorgte damit für das schnellste DFB-Tor der Geschichte.