EM-Vorbereitung: DFB-Elf trainiert vor Fans in Jena

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zeigt sich ihren Fans kurz vor der Heim-EM auch noch einmal in einem öffentlichen Training.

Die Einheit findet am Rande des Trainingslagers am 27. Mai in Jena statt. Das berichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann am Mittwochabend.

„Alle Fans sind herzlich eingeladen, damit wir uns zwei Wochen vor dem Turnierstart noch mal einen“, sagte Nagelsmann mit Blick auf das EM-Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland.

Die öffentliche Einheit soll nach Wunsch des Bundestrainers "ein Vorgeschmack darauf sein, wie es am 14. Juni in München aussieht und in den hoffentlich vielen Wochen danach in den vielen schönen Stadien unserer Republik".

Öffentliches DFB-Training steigt in Jena

Der Eintritt ist frei, kostenlose Tickets können ab 13. Mai, dem Gründungsdatum des FC Carl Zeiss Jena, über die Verbandsseite dfb.de erworben werden.