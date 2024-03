Gewagtes EM-Trikot: DFB-Elf in pink und lila

Das Auswärtstrikot gewagt, das Heimtrikot traditionell - die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht für die Heim-EM im Sommer modisch neue Wege. Das außergewöhnliche Auswärtstrikot verläuft von pink im Schulter- und Brustbereich nach unten in Rauten zu lila und soll laut Mitteilung des Ausrüsters adidas für „die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen“. Hosen und Stutzen sind lila.

Klassisch kommt hingegen das Heimtrikot daher: mit kantiger 3D-Schrift im Stile der Neunziger, schwarz-rot-gold auf den Schultern und einer Prägung, die an das Logo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erinnern soll. Ein schwarzer Streifen an der Seite ist eine Reminiszenz an die Heim-WM 2006, Hosen und Stutzen sind weiß.

Die Vorstellung soll laut adidas von einer Werbekampagne begleitet werden, die "humorvoll mit deutschen Klischees und Stereotypen spielt". Der Sportartikelhersteller will darin die erwartete Kritik an den "unerwartet frischen" Auswärtstrikots bereits aufgreifen. Neben DFB-Protagonisten werden Influencer, das Model Lena Gercke und der Rapper RIN zu sehen sein.

Die Trikots, in denen ab sofort auch das Frauen-Team spielen wird, haben ihre Premiere bei den Länderspielen in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März). Weil die Franzosen ihr neues Trikot ebenfalls präsentieren wollen, wird Deutschland in Lyon im Heimtrikot spielen, im folgenden Heimspiel kommt dann kurioserweise das Auswärtstrikot zum Einsatz.