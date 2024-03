VfB-Star prescht vor: Vier DFB-Nominierungen von Nagelsmann verraten?

Bereits im Laufe des Montagnachmittags gab es unbestätigte Meldungen über die Nominierung des Quartetts, Sky berichtete zuerst. Stunden später sorgte VfB-Star Serhou Guirassy für Klarheit . Auf X gratulierte der Guineer seinen Teamkollegen für die Berufung: „Glückwunsch an meine Jungs Deniz, Maxi, Chris and Waldi für das Nationalteam. Absolut verdient.“

Die deutsche Nationalmannschaft spielt am 23. März in Frankreich (21.00 Uhr im LIVETICKER) und empfängt anschließend am 26. März die Niederlande zum Freundschaftsspiel ein (20.45 Uhr im LIVETICKER).