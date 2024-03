Große Duelle im deutschen Tor

Julian Nagelsmann hat sich festgelegt: Manuel Neuer erhält den Vorzug vor Marc-Andre ter Stegen und hütet bei der Heim-EM im Sommer das deutsche Tor. Damit beendet der Bundestrainer die Debatte um die Nummer 1, bevor diese richtig Fahrt aufgenommen hat. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Ein Überblick:

Tilkowski erhält vor der WM in Chile die Rückennummer 1 und fliegt mit dem sicheren Gefühl nach Südamerika, dort das deutsche Tor zu hüten. Als ihm Bundestrainer Sepp Herberger am Vorabend des Auftaktspiels gegen Italien plötzlich mitteilt, dass er auf das 20 Jahre alte Talent Fahrian von Zweitligist Ulm setzen werde, wirft "Til" wütend mit Stühlen, tritt aus der DFB-Auswahl zurück und verlangt die Aushändigung seines Reisepasses sowie ein Rückflug-Ticket. Beides wird ihm verwehrt, sein nächstes Länderspiel bestreitet er aber erst im Januar 1964. Bei der WM 1966 ist Tilkowski sicherer Rückhalt, das legendäre "Wembley-Tor" im Finale gegen England (2:4 n.V.) verhindert er jedoch nicht.

Stein ist von 1983 an die Nummer zwei hinter Europameister Schumacher, will sich mit dieser Rolle aber nicht abfinden. Bei der WM 1986 in Mexiko eskaliert der Konkurrenzkampf, als Stein Teamchef Franz Beckenbauer in Anlehnung an dessen frühere Werbespots ("Kraft in den Teller, Knorr auf den Tisch") als "Suppenkasper" verhöhnt und nach Hause geschickt wird. Der bis dahin überragende Schumacher hält im Finale gegen Diego Maradonas Argentinien (2:3) nach eigenen Angaben "wie ein Arsch" und fliegt wenige Monate später wegen seines Skandalbuchs "Anpfiff" selbst aus der Nationalmannschaft.