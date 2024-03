"Hass übertönen": Tah als Kämpfer gegen den Rassismus

Nationalspieler Jonathan Tah sieht sich auch als Vorkämpfer gegen den Rassismus. „Ich find‘s traurig, dass das überhaupt nötig ist, traurig, dass es das immer noch gibt. Umso wichtiger ist es, dass man offen darüber spricht, dass Betroffene offen darüber sprechen, dass das Thema so groß gemacht wird, wie es geht“, sagte der Profi von Bayer Leverkusen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

„Das sollte aber nicht nur in den Momenten so sein, in denen etwas passiert“, betonte Tah (28) und forderte: „Es ist nötig, darüber zu reden, wie wichtig es ist, dass wir tolerant sind, dass wir andere akzeptieren.“