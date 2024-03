Hintern mit Trikot abwischen? De Ligt lacht über Koeman-Frage

Ronald Koeman musste bei der fast zwangsläufigen Frage nach seinem Trikot-Wischer genau so schmunzeln wie Matthijs de Ligt , an den sie gerichtet war.

Dennoch: „Niederlande gegen Deutschland, das ist etwas ganz Besonderes“, sagte der 24-Jährige vor dem Duell mit der DFB-Elf am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Frankfurt.

De Ligt kontert Transfer-Frage nach Musiala frech

Dabei hat der Verteidiger vor allem einen Deutschen im Blick: Jamal Musiala. „Seine Qualitäten sind riesig, er ist in unglaublicher Form, einer der Besten der Welt im Moment“, schwärmte er: „Seine Dribblings sind unglaublich, gerade für sein Alter. Ich habe noch nicht so viele Spieler gesehen, die so jung so gut sind.“