Kruse verrät: So verlor ich die 75.000 Euro im Taxi wirklich

Max Kruse spricht wieder einmal über seine wilde Vergangenheit. In seinem Podcast „Flatterball“ verrät der Ex-Nationalspieler , wie er 75.000 Euro Bargeld in einem Taxi vergessen hat.

Kruse hatte das Geld während seiner ersten Zeit beim VfL Wolfsburg in der Saison 2015/2016 laut eigenen Aussagen zuvor in einer Nacht im Casino in Berlin gewonnen. Seinen Gewinn wollte er in Gesellschaft noch ausgiebig feiern und fuhr deswegen mit dem Rucksack voller Geld per Taxi Richtung Hotel.