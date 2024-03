Müller "grölt" mit: Major Tom erobert den Fußball

Als Maximilian Mittelstädt am Dienstagabend mit einem krachenden Schuss zum 1:1 gegen die Niederlande getroffen hatte, als die Stadionregie den Song einspielte, erfüllte sich auch für Peter Schilling "ein Traum". Noch sei es "nicht vollumfänglich passiert", sagte der in München lebende Sänger dem SID am Mittwoch, "aber ich hoffe, mit der Unterstützung der Fans und des DFB kann sich das noch weiter entwickeln".