Nationalmannschaft: Schock um Neuer! Bayern-Keeper fällt für Länderspiele verletzt aus

Neuer hat sich nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Training am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen und ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist.

Damit verpasst der Schlussmann des FC Bayern das Länderspiel am Samstag (21.00 Uhr im LIVETICKER) in Lyon gegen Frankreich, in dem er nach 15 Monaten sein DFB-Comeback hatte geben sollen, und die Begegnung mit den Niederlanden am Dienstag in Frankfurt.