Pavlovic fällt aus - DFB-Team startet Vorbereitung

Der 19-Jährige fällt nach DFB-Angaben wegen einer Mandelentzündung für die komplette Maßnahme aus. Auf eine Nachnominierung etwa von Pavlovics Münchner Kollegen Leon Goretzka will Nagelsmann verzichten. Damit stehen noch fünf Neulinge in seinem Kader.

Der Tag bei der Nationalmannschaft steht ansonsten ganz im Zeichen der neuen Trikots von Ausrüster adidas. Kroos, der erstmals seit der EM 2021 dabei ist und um 13.00 Uhr auf der Pressekonferenz sprechen wird, hatte am Montagabend am Gutenberg-Denkmal in der Innenstadt das weiße Heimshirt und das heftig diskutierte pink-lila Auswärtsdress bereits an Fans verschenkt.