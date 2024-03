Raum lobt „Wir“-Gefühl in der Nationalmannschaft

Nationalspieler David Raum hat vom „Wir“-Gefühl in der DFB-Auswahl geschwärmt und lobende Worte für Newcomer Maximilian Mittelstädt gefunden. „Viele Spieler haben schon darüber gesprochen, dass da vielleicht etwas entsteht. Ich sage, da ist schon etwas entstanden“, sagte Raum im Sky-Interview. Als Team sei man eine „richtig coole, funktionierende Gruppe“, das habe man auch in den Test-Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) gesehen.