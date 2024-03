Reitz bei der U21: "Selbstvertrauen dazugewinnen"

Mittelfeldspieler Rocco Reitz will sich bei der U21-Nationalmannschaft Schwung für die weiteren Aufgaben mit dem kriselnden Bundesligisten Borussia Mönchengladbach holen. „Wenn man hier Spielpraxis sammeln kann, kann man Selbstvertrauen dazugewinnen“, sagte Reitz in einer Medienrunde am Dienstag: „Es ist immer gut, ein anderes Umfeld zu haben, wenn es im Verein nicht so läuft.“