Rettig schießt gegen Politik zurück: "Als Eigenmarketing entlarvt"

So mancher Einwurf sei als „Eigenvermarktung entlarvt“ worden, konterte Rettig und echauffierte sich, es sei der Eindruck erweckt worden, man haben „das Vaterland verraten“.

Von Adidas zu Nike - Retting kontert Kritik am DFB

„Die Emotionalität hat uns in gewisser Weise schon überrascht“, erklärte Rettig: „Dass es uns nun gelingt, parteiübergreifend einen Konsens zu schaffen, ist schon bemerkenswert. Wenn man es sich genau anschaut, werden viele Aussagen der Politiker als Eigenmarketing entlarvt.“

Die Aussagen der Politiker „haben uns nicht gefallen, weil man uns unterstellt, das Vaterland verraten zu haben. Wenn man den Ball nun zurückspielt und sagt: Jeder, der keinen VW fährt, hat das Gleiche getan, dann ist das ja Käse. So kann man nicht argumentieren“, stellte der DFB-Boss klar.

Habeck, Lauterbach, Söder - Politiker kritisieren DFB

„Der deutsche Fußball war immer auch ein Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Die Nationalelf spielt in drei Streifen - das war so klar, wie dass der Ball rund ist und ein Spiel 90 Minuten dauert“, schrieb Söder am Freitagvormittag auf X.