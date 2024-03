Rose: Erfolge des DFB-Teams machen "Lust auf mehr"

Die Auswahl von Julian Nagelsmann habe es geschafft, "Vorfreude auf die EM zu schüren", sagte Rose. Deutschland hatte sich in den ersten Länderspielen des Jahres in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) behauptet. "Das war wichtig", sagte Rose mit Blick auf die Einstimmung zum Highlight des Jahres im eigenen Land. Damit sei "ein Anfang gemacht". Rose warnte aber auch davor, nach einem möglichen Rückschlag "zu schnell in die andere Richtung" zu werten.