U17-Junioren verpassen EM in Zypern

Die deutschen U17-Fußballer haben auf dramatische Weise die Teilnahme an der EM-Endrunde in Zypern verpasst. Der amtierende Welt- und Europameister unterlag Portugal im abschließenden Qualifikationsspiel mit 2:3 (0:1) und musste Kroatien in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Die Kroaten gewannen überraschend deutlich 5:0 gegen Irland und weisen aufgrund eines Treffers in der sechsten Minute der Nachspielzeit ein um ein Tor besseres Torverhältnis gegenüber der punktgleichen DFB-Auswahl auf.