Verletzung: Neuer verpasst Länderspiele

Bittere Nachricht für Manuel Neuer: Der gerade erst wieder zur Nummer 1 im deutschen Tor erhobene 37-Jährige muss auf den Start ins EM-Jahr verzichten. Neuer hat sich nach DFB-Angaben im Training am Mittwoch einen Muskelfaserrisses im linken Adduktor zugezogen und ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist. Damit verpasst er das Länderspiel am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon gegen Frankreich, in dem er nach 15 Monaten sein DFB-Comeback hatte geben sollen, und die Begegnung mit den Niederlanden am Dienstag in Frankfurt.