DFB ruft Fans zu Fahnen-Aktion auf

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) plant zur Heim-EM eine besondere Aktion und ist dabei auf die Unterstützung der Fans angewiesen. Die Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sollen Fahnen einschicken. Dazu rief der Verband am Donnerstag in einer Mitteilung auf. Die eingesendeten Fahnen der Amateurvereine, Fanclubs, Städte und Dörfer Deutschlands sollen während der Heim-EM im Quartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach aufgehängt werden.