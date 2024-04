DFB-Team: Sammers Wunsch an Nagelsmann

Matthias Sammer hat DFB-Star Antonio Rüdiger in höchsten Tönen gelobt und im Hinblick auf die EM einen öffentlichen Wunsch an den Bundestrainer geäußert.

Rüdiger ein „absoluter Leader“

Rüdiger sei ein „super Spieler“, den er gerne in den Mannschaften, in denen er spielte, gehabt hätte, betonte Sammer. „Er ist emotional, zweikampfstark, er ist kein herausragender Techniker, aber sehr solide im Passspiel“, erklärte der BVB-Berater und betonte: „Er hat alle Kombinationen, um dich als Mannschaft besser zu machen. Du weißt: Wenn du den dahinten hast, muss erstmal jemand an ihm vorbei.“ Rüdiger sei zudem ein „absoluter Leader.“