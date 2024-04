Felix über Toni Kroos: "Er hat die Massen begeistert"

Für Felix Kroos hat die Rückkehr seines Bruders Toni einen „wesentlichen Anteil“ am Stimmungsaufschwung rund um die Fußball-Nationalmannschaft. „Es hat mich beeindruckt, wie sehr er die Massen begeistert hat. Wie er das Fußball-Land ein bisschen zusammengebracht und mit seiner Person einen wesentlichen Beitrag geleistet hat, dass die Vorfreude wieder da ist“, sagte Kroos am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.