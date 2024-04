Klausel im neuen Nagelsmann-Vertrag enthüllt! Bayern-Kandidat doch nach EM weg?

Der neue Vertrag von Julian Nagelsmann als Bundestrainer beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Der Deutsche Fußball-Bund kann sich nach Informationen von SPORT1 bei einem frühen Aus bei der Europameisterschaft in eigenem Land von seinem Coach trennen. Sky berichtete zuerst.

„Der DFB ist berechtigt, sich bei einem Vorrunden-Aus von Julian Nagelsmann zu trennen“, erklärte Chefreporter Stefan Kumberger in den SPORT1 -News .

Nagelsmann-Klausel im DFB-Vertrag

Der Insider nannte dabei Details: „Julian Nagelsmann wäre dann bereit, auf Geld zu verzichten. Das passt so ein bisschen in die Persönlichkeit von Nagelsmann. Er hat ja schon bei seinen Wechseln von Hoffenheim nach Leipzig und von Leipzig nach München auf Gehalt verzichtet.“

Auf die „ein- oder andere halbe Million“ komme es dem Nationaltrainer offensichtlich nicht an. Nagelsmann hatte sich am Freitag für zwei weitere Jahre bis 2026 an den DFB gebunden, dabei von einer Herzensangelegenheit gesprochen.