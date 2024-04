Vor Heim-EM: Nagelsmann-Verlängerung bringt "nötige Ruhe"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann als großen Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Heim-EM im Sommer. „Es ist für uns und auch für das Turnier wichtig. Das bringt jetzt die nötige Ruhe“, sagte der 62-Jährige am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.