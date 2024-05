Auch Pavlovic erhält EM-Ticket - Aus für Goretzka?

Pavlovics Nominierung für den vorläufigen Kader, den Bundestrainer Julian Nagelsmann komplett am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin verkünden wird, wurde vom DFB am Montagabend über die RTL-Sendung "Exclusiv - Das Starmagazin" verbreitet. Dass der Mittelfeldspieler im Aufgebot stehen wird, dürfte zugleich das EM-Aus für seinen Münchner Kollegen Leon Goretzka bedeuten.