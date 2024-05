Beste hakt EM ab: "Genügend hervorragende Spieler"

"Es gibt auf meiner Position genügend andere hervorragende Spieler in der Liga", begründete Beste seine Haltung und ergänzte: "Ich selbst habe noch kein einziges Länderspiel absolviert, wie sollte ich da jetzt irgendwelche Ansprüche stellen?"

Beste war für März-Länderspiele nominiert

Allerdings war Beste für die März-Länderspiele gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) von Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert worden. Wegen einer Adduktorenzerrung musste er allerdings noch vor den beiden Partien aus dem DFB-Lager abreisen. Nagelsmann gibt sein vorläufiges EM-Aufgebot am Donnerstag bekannt.

Flügelspieler Beste bezeichnete es als "mein größtes Glück als Fußballer", dass FCH-Coach Frank Schmidt und der Klub ihn 2022 "unbedingt holen wollten". Schmidt habe "etwas in mir gesehen, was man woanders vielleicht nicht erkannt hat. Wenn du vom Trainer das Vertrauen bekommst, dann macht das natürlich etwas mit dir. Der FCH war und ist das Beste, was mir passieren konnte."