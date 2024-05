Bundespräsident Steinmeier besucht Nationalmannschaft

Hoher Besuch für die deutsche Nationalmannschaft: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Mittwochnachmittag beim Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Trainingslager im Weimarer Land vorbeischauen und mit den Spielern vor der Heim-EM sprechen.

Der dreimalige Europameister wird sich von Sonntag bis Freitag im Weimarer Land auf das Turnier (14. Juni bis 14. Juli) vorbereiten. Das erste von zwei Länderspielen vor der EM findet am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine statt, die Generalprobe erfolgt vier Tage später in Mönchengladbach gegen Griechenland.