BVB-Star kritisiert Bundestrainer Nagelsmann!

Emre Can ist von Bundestrainer Julian Nagelsmann enttäuscht - hofft aber dennoch auf ein nachträgliches Ticket für die Europameisterschaft . Der 30-Jährige war als einer von mehreren Profis von Borussia Dortmund nicht für das Heimturnier nominiert worden.

Eine Entscheidung, die er letztlich kommen sah. „Die Hoffnung, dass ich doch noch dabei bin, war da. Am Ende konnte ich mir aber denken, dass ich nicht Teil des Kaders bin. Ich respektiere das, aber trotzdem ist für mich die Karriere in der Nationalmannschaft noch lange nicht abgehakt“, sagte Can der Bild.