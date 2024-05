DFB-Team begeistert Zuschauer in Jena

DFB-Stars machen Fans glücklich

Die kostenlosen Tickets waren innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. "Wir wären gerne in ein noch größeres Stadion gegangen. Die Nachfrage war unglaublich", sagte Völler, der sich gleichwohl "begeistert" vom umgebauten Stadion in Jena zeigte. Im Livestream auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sahen zu Beginn der Einheit mehr als 16.000 Menschen zu.

Die DFB-Auswahl absolviert bis zum Freitag ihr EM-Trainingslager im Weimarer Land. Dann erfolgt der Umzug nach Herzogenaurach zu Partner adidas. Am 3. und 7. Juni stehen zwei Länderspiele gegen die Ukraine in Nürnberg und Griechenland in Mönchengladbach an. Das EM-Eröffnungsspiel findet am 14. Juni in München gegen Schottland statt.