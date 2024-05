DFB-Team: Pressekonferenz mit Meister-Duo im Liveticker

In rund zwei Wochen startet die deutsche Nationalmannschaft gegen Schottland in die Europameisterschaft im eigenen Land. Aktuell bereitet sich der Kader von Nationaltrainer Julian Nagelsmann jedoch noch in Blankenhain auf das Turnier vor, ehe die Reise am Freitag (31. Mai) weiter zum EM-Hauptquartier in Herzogenaurach geht.