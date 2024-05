DFB-Training mit Gündogan und Wirtz

Der Trainingsplatz bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft füllt sich knapp zwei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der Heim-EM immer weiter. Am vorletzten Tag der Vorbereitung im Weimarer Land begrüßte Bundestrainer Julian Nagelsmann unter anderem auch Kapitän Ilkay Gündogan und Zauberfuß Florian Wirtz auf dem Rasen.

Gündogan war wie Wirtz und die beiden anderen Leverkusener Jonathan Tah und Robert Andrich am Mittwoch nach Blankenhain gereist. Dort stand nach dem Training am Nachmittag für die Spieler ein Treffen mit einem Sonderkommando der Polizei auf dem Programm. Dort sollten die Fußballer erfahren, wie ein Team unter Extrembedingungen funktioniert.

Komplett verzichten muss Nagelsmann aktuell nur noch auf ein Quintett. Neuer-Ersatz Marc-Andre ter Stegen erhält eine Pause bis Montag und wird den vorletzten Test gegen die Ukraine am 3. Juni in Nürnberg verpassen. Die Champions-League-Finalisten Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug sollen erst am Dienstag kommender Woche ins EM-Quartier nach Herzogenaurach reisen.