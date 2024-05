DFB zahlt 400.000 Euro bei EM-Sieg

Im Falle des Titelgewinns bei der Heim-EM dürfen sich die Nationalspieler über eine saftige Prämie freuen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zahlt jedem Spieler aus dem Kader von Julian Nagelsmann bei einem Sieg im Finale am 14. Juli in Berlin 400.000 Euro. Das ist das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Mannschaftsrat um Kapitän Ilkay Gündogan. Das bestätigte der DFB dem SID am Donnerstag.