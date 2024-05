DFB-Star nicht nur beim BVB aussortiert: Führich ging steinigen Weg

In der Jugend wurde Chris Führich bei Borussia Dortmund, Schalke 04 und dem VfL Bochum noch aussortiert, jetzt steht der 26-Jährige vor seiner ersten EM-Teilnahme. „Ich musste einige Umwege gehen - und auch diese waren steinig“, sagte Führich im Interview mit der Frankfurter Rundschau rückblickend: „Ich musste während der Jugend mehrfach den Verein verlassen. Da war ich offenbar nicht gut genug.“

Nach dem Umweg Rot-Weiß Oberhausen kam die Karriere des Nationalspielers erst beim Fußball-Zweitligisten SC Paderborn so richtig in Schwung. „Von da an ging es bergauf, und ich bin zum erwachsenen Spieler gereift“, sagte der Offensivspieler des Vizemeisters VfB Stuttgart.