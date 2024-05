Goretzka? Nagelsmann will keine falsche Hoffnung schüren

Goretzka zeigte zuletzt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern wieder eine ansteigende Form, stand im wichtigsten Spiel des Jahres in der Champions League bei Real Madrid aber nicht in der Startelf. Nagelsmann verzichtete in seinem vorläufigen 27er-Kader für das Heim-Turnier, das am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland startet, auf seinen einstigen Schützling aus gemeinsamen Münchner Zeiten.