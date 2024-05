Gündogan und Rüdiger singen Fangesänge mit den "Bad Boys"

DFB-Stars singen mit den „Bad Boys“

Gut zwei Wochen vor Start in die Heim-EM bringt sich Deutschland so langsam in Stimmung. Reichlich gute Laune verbreiten die Nationalspieler Ilkay Gündogan und Antonio Rüdiger. Das DFB-Duo unterrichtet die Schauspieler Wills Smith und Martin Lawrence in Sachen Fan-Gesänge.