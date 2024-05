Heim-EM: DFB verzichtet auf eigenes Design für Kapitänsbinde

Keine Debatte wie bei WM in Katar

Nun wird Gündogan in den Länderspielen gegen die Ukraine am Montag in Nürnberg und gegen Griechenland am 7. Juni in Mönchengladbach mit der klassischen Binde in Schwarz-Rot-Gold auflaufen. Beim Turnier trägt der Profi des FC Barcelona beginnend mit dem Eröffnungsspiel am 14. Juni gegen Schottland in München die UEFA-Binde.