WM 2014: Mario Götzes Siegtor in neuem Licht

Vor dem Endspiel am 13. Juli 2014 habe er abwägen müssen: Spielt Götze von Beginn an, oder ist nicht doch Miroslav Klose besser geeignet für dieses Duell, erzählte Löw vor der Zusammenkunft der Spieler und Betreuerinnen und Betreuer von damals auf Einladung des DFB in Frankfurt am Donnerstag. Er habe sich für Klose entschieden, denn: "Wir wussten, dass die Verteidiger von Beginn an unter Druck sein würden, wenn Miro spielt. Dass sie viel arbeiten müssen und dass es auch in ihren Köpfen arbeiten wird."